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Распространение коронавируса нового типа

Индекс Лондонской фондовой биржи опустился за неделю на 13% из-за вспышки коронавируса

По подсчетам агентства Press Association, это стало самым большим недельным падением индекса со времен финансового кризиса 2008 года

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи опустился за неделю на 13% на фоне все более тревожной ситуации с распространением в мире нового коронавируса и вызванных им угроз для глобальной экономики.

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По подсчетам агентства Press Association, это стало самым большим недельным падением индекса со времен финансового кризиса 2008 года.

С понедельника совокупная стоимость британских компаний, бумаги которых торгуются на Лондонской фондовой бирже, уменьшилась на £200 млрд ($260 млрд). За одну только пятницу они потеряли в цене £58 млрд ($75,5 млрд).

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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