Объем услуг, оказанных ТПП регионов Северного Кавказа в 2019 году, увеличился на четверть

КИСЛОВОДСК, 28 февраля. /ТАСС/. Общий объем услуг, оказанных торгово-промышленными палатами (ТПП) Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в 2019 году составил 151,5 млн рублей, что на 31 млн рублей больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил в пятницу вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Максим Фатеев.

"Сегодня в Северо-Кавказском федеральном округе действуют 8 ТПП, в том числе 1 муниципальная, в Пятигорске. По итогам истекшего года общий объем услуг, оказанных палатами СКФО, составил 151,5 млн рублей. Прирост по сравнению с 2018 годом составил свыше 31 млн рублей", - сказал Фатеев на заседании ассоциации ТПП СКФО, которое в пятницу прошло в Кисловодске.

Фатеев также призвал президентов ТПП республик СКФО принимать участие в проектах, направленных на диверсификацию услуг и увеличение их стоимости, активнее привлекать экспертов "к обсуждению актуальных тем, волнующих предпринимательское сообщество федерального округа".

На заседании состоялись выборы председателя ассоциации ТПП СКФО. Им стал президент ТПП Ставропольского края Борис Оболенец.