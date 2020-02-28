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Распространение коронавируса нового типа

Пятничные торги завершились рекордным падением российских индексов

Индекс РТС обновил почти двухлетний антирекорд падения за день, снизившись на 6,24%, индекс Мосбиржи опустился на 4,48%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пятничные торги завершились рекордным падением российских индексов. Так, индекс РТС обновил почти двухлетний антирекорд падения за день, снизившись на 6,24%, до 1299,69 пункта. Индекс Мосбиржи опустился на 4,48%, до 2785,08 пункта. В последний раз индекс демонстрировал подобное падение в апреле 2018 года, однако тогда снижение доходило до 8,3%.

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Российская валюта ослабевает по отношению к американской и европейской. Так, доллар к закрытию торгов вырос на 1,86%, до 67,243 рубля, евро - на 1,96%, до 73,96 рубля.

Прогноз на понедельник

"Поводами для усиленного снижения в отечественных активах служила выраженно негативная картина на зарубежных площадках из-за опасений, связанных с распространением коронавируса по миру, обвал нефтяных цен, а также рост геополитических рисков для РФ на фоне обострения конфликта в Сирии", - пояснил инвестиционный стратег "БКС премьер" Александр Бахтин.

По оценкам компании, в начале будущей недели при отсутствии позитивных сигналов о борьбе с распространением Covid-19 уход из риска может получить продолжение как на мировых, так и на российском рынках. Пессимизм инвесторов может усиливаться пересмотром макроэкономических прогнозов на текущий год, а также выходящими статданными, добавил Бахтин.

"В понедельник будет опубликован февральский индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin. Также инвесторы оценят производственный PMI Германии за февраль. В России в этот день "Детский мир" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2019 год", - пояснил эксперт.

По оценкам "БКС премьер", индекс Мосбиржи в понедельник может формироваться в пределах 2770-2830 пунктов, курс рубля к доллару США - в диапазоне 66,5-69 рубля.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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