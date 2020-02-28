Ремонтные работы на дороге от Волгодонска до Ростовской АЭС планируют завершить к 2022

ВОЛГОДОНСК /Ростовская область/, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют завершить реконструкцию и расширение до четырех полос автомобильной дороги, ведущей от Волгодонска к Ростовской АЭС, к 2022 году. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Василий Голубев.

"Мы же договорились, что дорогу до атомной станции попытаемся в 2021 начать [работы по второму этапу масштабной реконструкции] и в 2022 закончить", - сообщил он на заседании по развитию транспортной системы Волгодонска.

Реконструкция построенной в 1970-х годах бетонной дороги длиной более 12 км к Ростовской АЭС ведется в два этапа. В рамках первого, который завершится уже осенью 2020 года, бетонное покрытие полностью заменят на новое, установят освещение и восстановят контактные сети для троллейбусов.

"[После завершения первого этапа] мы планируем сразу приступить ко второй очереди. В 2021 году финансирование - там порядка 637 млн рублей", - сообщил журналистам Голубев. На втором этапе дорогу предполагается довести до первой технической категории и сделать ее полностью четырехполосной, в то время как сейчас она частично двухполосная.

По словам управляющего подрядной организацией "Ростовское ДСУ" Сергея Михальчука, дорога не эксплуатировалась должным образом на протяжении 40 лет, что привело к разрушению бетонного полотна. "Дорога идет к атомной станции, там ежедневно работает около 3 тыс. человек, и эти три тысячи утром едут на работу, вечером едут с работы. В то же время по этой дороге осуществляется связь с Дубовским районом, также выход на Волгоградскую область", - пояснил журналистам специалист.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью в 1000 МВт. Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в 2001 году, второй - в 2010 году, третий принят в промышленную эксплуатацию в 2015 году. В феврале 2018 года Ростовская АЭС начала этап энергопуска нового, четвертого блока (начало выдачи электроэнергии в энергосистему страны), старт его работе дал президент РФ Владимир Путин.