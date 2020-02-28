В Белом доме рассчитывают на активизацию долгосрочных инвестиций на фондовом рынке

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Администрация США рассчитывает на то, что солидные участники фондового рынка не поддадутся паническим настроениям в связи с последствиями нового коронавируса и активизируются. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Fox Business глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Он утвердительно ответил на вопрос, ожидает ли он роста на фондовой бирже США после нескольких дней спада. "Да, мой ответ утвердительный. Мы сохраняем уверенность в [прочности] экономики США. Те, кто занимается долгосрочными инвестициями, должны серьезно задуматься над тем, чтобы вернуться [на фондовый рынок] или упрочить уже занимаемые позиции", - заметил Кадлоу, уточнив, что хорошо разбирается в фондовом рынке и не обращается ко всем его участникам без исключения.

"Мы считаем, что риск [последствий коронавируса] для американской торговли является низким, а состояние экономики устойчивое", - резюмировал глава Национального экономического совета Белого дома, рекомендовав не уделять чрезмерно большое внимание спадам и подъемам на фондовых биржах.

Американский промышленный индекс Dow Jones рухнул на 691 пункт (2,66%) в первые минуты после начала биржевой сессии в пятницу. В четверг Dow Jones снизился на 1190,95 пункта (4,42%) и установился на отметке 25 766,64 пункта. Как отмечал телеканал CNBC, данный индекс никогда в истории не терял сразу так много пунктов.