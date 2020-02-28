АФК "Система" продлила программу buyback до 31 декабря 2020 года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. АФК "Система" продлевает программу обратного выкупа акций (buyback) объемом до 3 млрд рублей, запущенную в сентябре 2019 года, до 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Программа продлевается до 31 декабря 2020 года (включительно), остальные параметры программы остаются неизменными", - уточняется в сообщении.

В "Системе" добавили, что в настоящее время дочерняя компания структуры "Система Финанс" выкупила 120,6 млн акций на сумму 1,6 млрд рублей.

Выкупленные акции, как сообщалось ранее, будут использоваться АФК "Система" для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента. Выкуп акций не будет проводиться в США, а также может продолжаться как в "открытый", так и "закрытый" периоды для АФК "Система" (периоды, когда инсайдеры могут и не могут проводить операции с акциями).

АФК "Система" владеет активами в том числе в сфере телекоммуникаций (МТС), ретейле ("Детский мир"), лесной промышленности (Segezha), сельском хозяйстве (агрохолдинг "Степь"), фармацевтике и медицине (Alium, "Медси"), недвижимости и гостиничном бизнесе (Etalon Group, Cosmos Group).