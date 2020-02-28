{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Культуру, туризм, инвестпроекты и гастрономию Коми показали на "Русских сезонах" в Париже

Европейцам предложили сотрудничество в сфере промышленности, туризма и сельскохозяйственной отрасли

СЫКТЫВКАР, 28 февраля. /ТАСС/. Делегация Республики Коми под руководством главы региона Сергея Гапликова представила культурно-туристический и инвестиционный потенциал региона в ходе международного культурного проекта "Русские сезоны" во Франции. В числе представленных проектов - несколько промышленных предприятий и сельскохозяйственных промыслов, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"В рамках проекта "Русские сезоны" Республике Коми выпала честь представить культурно-туристический и инвестиционный потенциал региона. В ходе презентации представлены проекты, представляющие интерес для потенциальных инвесторов. В их числе - строительство целлюлозного комбината, вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых песков Пижемского месторождения. Европейцам также предложили сотрудничество в сфере туризма и сельскохозяйственной отрасли", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Минсельхоза Коми, на гастрономической выставке в Париже представили оленину, деликатесы из мяса птицы, свинины и алкогольные напитки, при производстве которых используются северные ягоды, целебные травы и коренья.

"Республика Коми - экологически чистый северный регион. Многие сельхозпредприятия, особенно в северных районах, не используют минеральных удобрений, пестицидов и гербицидов - в качестве корма используют только луговое разнотравье, которое произрастает в естественных условиях. У Коми большой потенциал для производства органической продукции", - сказал на презентации зампред правительства Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Как сообщили ТАСС в Коми республиканской филармонии, в программе также - выступление ансамбля народной музыки "Зарни ёль" вместе с заслуженным артистом Карелии Владиславом Косаревым и Сергеем Плюсниным на традиционном празднике "Русская масленица" в Париже.

"Ансамбль принимает участие в "Русских сезонах" в третий раз, до этого выступали в Риме и в Вене. Сегодня в программе прозвучат лучшие песенные и инструментальные произведения - русские народные песни, романсы, классика советской эстрады из репертуара Евгения Мартынова и Муслима Магомаева, а также неаполитанские песни. Прозвучат и знаковые произведения из золотого фонда ансамбля - обработки русских народных песен "Ах, ты береза" и "Ты, Егор, кудрявой", а также "Ухарь-купец" и "Старая карусель", - рассказали ТАСС в филармонии.

О "Русских сезонах"

Масштабный проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В этом году он проходит одновременно во Франции, Бельгии и Люксембурге. До конца 2020 года запланировано более 400 мероприятий в этих трех странах. "Русские сезоны" включают в себя гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

Во Франции старт "Русским сезонам" дан в середине января в театре "Одеон" постановкой московского Государственного театра наций "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова.

Теги
РоссияФранцияКоми
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
РЖД ограничили зарубежные командировки сотрудников холдинга на фоне коронавируса
В исключительных случаях вопрос о командировках сотрудников будет решаться в индивидуальном порядке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС