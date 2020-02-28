Культуру, туризм, инвестпроекты и гастрономию Коми показали на "Русских сезонах" в Париже

СЫКТЫВКАР, 28 февраля. /ТАСС/. Делегация Республики Коми под руководством главы региона Сергея Гапликова представила культурно-туристический и инвестиционный потенциал региона в ходе международного культурного проекта "Русские сезоны" во Франции. В числе представленных проектов - несколько промышленных предприятий и сельскохозяйственных промыслов, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"В рамках проекта "Русские сезоны" Республике Коми выпала честь представить культурно-туристический и инвестиционный потенциал региона. В ходе презентации представлены проекты, представляющие интерес для потенциальных инвесторов. В их числе - строительство целлюлозного комбината, вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых песков Пижемского месторождения. Европейцам также предложили сотрудничество в сфере туризма и сельскохозяйственной отрасли", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Минсельхоза Коми, на гастрономической выставке в Париже представили оленину, деликатесы из мяса птицы, свинины и алкогольные напитки, при производстве которых используются северные ягоды, целебные травы и коренья.

"Республика Коми - экологически чистый северный регион. Многие сельхозпредприятия, особенно в северных районах, не используют минеральных удобрений, пестицидов и гербицидов - в качестве корма используют только луговое разнотравье, которое произрастает в естественных условиях. У Коми большой потенциал для производства органической продукции", - сказал на презентации зампред правительства Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Как сообщили ТАСС в Коми республиканской филармонии, в программе также - выступление ансамбля народной музыки "Зарни ёль" вместе с заслуженным артистом Карелии Владиславом Косаревым и Сергеем Плюсниным на традиционном празднике "Русская масленица" в Париже.

"Ансамбль принимает участие в "Русских сезонах" в третий раз, до этого выступали в Риме и в Вене. Сегодня в программе прозвучат лучшие песенные и инструментальные произведения - русские народные песни, романсы, классика советской эстрады из репертуара Евгения Мартынова и Муслима Магомаева, а также неаполитанские песни. Прозвучат и знаковые произведения из золотого фонда ансамбля - обработки русских народных песен "Ах, ты береза" и "Ты, Егор, кудрявой", а также "Ухарь-купец" и "Старая карусель", - рассказали ТАСС в филармонии.

О "Русских сезонах"

Масштабный проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В этом году он проходит одновременно во Франции, Бельгии и Люксембурге. До конца 2020 года запланировано более 400 мероприятий в этих трех странах. "Русские сезоны" включают в себя гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

Во Франции старт "Русским сезонам" дан в середине января в театре "Одеон" постановкой московского Государственного театра наций "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова.