РЖД ограничили зарубежные командировки сотрудников холдинга на фоне коронавируса

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. РЖД приняли решение ограничить командировки сотрудников в зарубежные страны на фоне распространения нового коронавируса, говорится в телеграмме заместителя генерального директора РЖД Дмитрия Шаханова, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" и с целью защиты здоровья работников ОАО "РЖД" не направлять работников ОАО "РЖД" в зарубежные командировки до стабилизации эпидемиологической ситуации и отмены настоящей телеграммы", - значится в документе. Телеграмма датирована 27 февраля и направлена руководителям подразделений, филиалов и структурных подразделений РЖД.

В исключительных случаях, говорится в документе, вопрос командирования сотрудников решается в индивидуальном порядке.