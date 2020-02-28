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Финансирование развития водоснабжения на Ставрополье вырастет на 20% в 2020 году

На эти цели выделят порядка 600 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края увеличат финансирование работ по развитию систем водоснабжения в 2020 году на 20%. Сумма составит порядка 600 млн рублей, сообщил в пятницу журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства края Роман Марченко.

"Порядка 600 млн рублей в этом году мы направляем на работу по развитию водоснабжения село Калиновское обеспечим водоснабжением, хутор Хорошевский, масштабные работы запланированы по Предгорному району", - сказал он.

По данным министерства, в 2019 году в крае направили 500 млн рублей на развитие систем водоснабжения. В регионе также была проведена инвентаризация качества воды, предоставляемой жителям региона, и разработана пятилетняя программа развития водоснабжения.

"По состоянию всех наших объектов водоснабжения и водоотведения мы четко понимаем, где есть проблемы. Анализ подкреплен данными Роспотребнадзора и утвержден федеральными органами власти. Порядка 346 тыс. жителей края [около 12% населения края] пока получают не совсем качественную воды через систему централизованного водоснабжения", - сказал он.

Также в регионе есть населенные пункты без централизованного водоснабжения и села, которые испытывают дефицит воды летом. В общей сложности проблемы с водоснабжением испытывают 107 населенных пунктов края. До 2024 года власти региона намерены привлечь на решение этой проблемы более 3 млрд рублей, что позволит обеспечить качественной водой все эти населенные пункты.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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