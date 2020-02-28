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Россия стала третьей среди стран "не-ОПЕК" по экспорту нефти и нефтепродуктов в США

В 2019 году Москва поставила Вашингтону 187,96 млн баррелей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия заняла третье место среди стран "не-ОПЕК" по экспорту нефти и нефтепродуктов в США по итогам 2019 года с поставками в 187,96 млн баррелей. Это следует из материалов Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Первое место заняла Канада (1,613 млрд баррелей), второе - Мексика (237 млн баррелей). Среди стран ОПЕК больше России в США поставила только Саудовская Аравия - 193,36 млн баррелей. При этом в декабре Россия заняла второе место по экспорту нефти и нефтепродуктов в США среди всех стран с показателем в 21,59 млн баррелей после Канады.

Большая часть российских поставок пришлась на нефтепродукты, а на непосредственно нефть - лишь 48,26 млн баррелей. По этому показателю РФ заняла только восьмое место, уступив Канаде, Мексике, Колумбии, Саудовской Аравии, Ираку, Эквадору и Нигерии, следует из материалов. Больше всего нефти в США экспортировала Канада - 1,39 млрд баррелей.

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