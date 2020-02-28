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Петербург назвали лучшим городом делового туризма по версии международной премии

За 2019 год Санкт-Петербург посетили 1,1 млн деловых туристов
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербург признали лучшим городом делового и событийного туризма по версии международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards, сообщили ТАСС в профильном городском комитете. Церемония объявления победителей прошла в пятницу в Москве.

Премия Business Traveller Awards - ежегодная международная награда, присуждаемая за достижения и инновации в сфере делового туризма. Среди номинантов - как известные международные бренды, так и региональные компании России, стран СНГ и ближнего зарубежья.

"Престижную международную премию Петербург получил заслуженно. Ежегодно растет количество проводимых деловых мероприятий. В прошлом году их прошло на 10% больше - 415. Сегодня в городе реализуется уникальный проект - программа амбассадоров, цель которой - популяризация Санкт-Петербурга именно как площадки для проведения крупных международных конгрессно-выставочных мероприятий. 2020-й год для отрасли туризма мы объявили Годом делового туризма", - привели в пресс-службе комитета по развитию туризма слова его председателя Евгения Панкевича.

По официальным данным, в Петербурге насчитывается более 200 конгрессно-выставочных площадок. В 2019 году город посетили 1,1 млн деловых туристов. На 2020 год в Петербурге среди значимых мероприятий запланированы Глобальная конференция по исследованию космоса GLEX 2020, Всемирный конгресс общества кардио-торакальных хирургов, международная конференция "Речь и компьютер" SPECOM 2020, Конгресс всемирной ассоциации шеф-поваров, Travel HUB Содружество и другие.

О премии

Премия британского журнала Business Traveller существует с 1988 года и считается одной из самых авторитетных наград в сфере делового туризма. Его российское издание с 2016 года проводит собственную церемонию вручения премии Business Traveller Russia and CIS Awards. Специальная категория предусмотрена для городов, которые соревнуются как направления для бизнес-туризма. В голосовании принимают участие часто путешествующие бизнесмены, выпускники ведущих международных и российских бизнес-школ, менеджмент крупных международных компаний, представители банков, госкорпораций и другие.

Ранее Петербург неоднократно становился обладателем престижной ежегодной премии World Travel Awards, считающейся своего рода туристическим "Оскаром".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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