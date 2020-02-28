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Распространение коронавируса нового типа

Итальянские эксперты считают, что эффект от коронавируса будет кратким

По словам аналитиков банка Intesa, эффект от распространения коронавируса на экономику не подтолкнет Европейский центральный банкк изменениям валютной политики

РИМ, 28 февраля. /ТАСС/. Эффект от распространения коронавируса на экономику будет носить кратковременный характер и не подтолкнет Европейский центральный банк (ЕЦБ) к изменениям валютной политики. С таким прогнозом выступил в пятницу исследовательский и аналитический центр крупнейшего итальянского банка Intesa Sanpaolo, сообщает агентство ANSA​​​​​​.

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"Благодаря меньшей серьезности заболевания, чем это казалось в начале [вспышки], эффект от коронавируса может ограничиться туристическим сектором и связанными с ним отраслями. В любом случае срок воздействия будет ограничен, и ЕЦБ не будет менять свою монетарную политику", - говорится в докладе экономистов банка, который приводит агентство.

Европейские биржи понесли серьезные потери за минувшую неделю, закончив торги в пятницу значительным падением основных индексов.

В Италии выявлена первая в Европе локальная вспышка коронавируса, которым заразились более 800 человек в основном в северных областях.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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