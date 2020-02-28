Глава ФРС признал, что распространение коронавируса создает риски для экономики США

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, создает риски для экономики Соединенных Штатов. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джерома Пауэлла.

"Основы экономики США остаются прочными. Между тем коронавирус создает растущие риски для экономический деятельности, - сказал он. - ФРС внимательно отслеживает последнее развитие событий и их влияние на экономические перспективы. Мы задействуем все инструменты и предпримем все необходимое для поддержки экономики".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах, включая Россию и США. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.