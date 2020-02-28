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США нарастили экспорт СПГ в 1,7 раза в 2019 году

По данным Минэнерго страны, он составил 51,5 млрд куб. м

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. США нарастили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 1,7 раза в 2019 году, до 1,82 трлн кубических футов (около 51,5 млрд куб. м). Об этом говорится в материалах аналитического управления (EIA) Минэнерго США.

В декабре 2019 года экспорт СПГ составил 220,5 млрд кубических футов (около 6,24 млрд куб. м), что стало рекордным показателем поставок за месяц с начала наблюдений в 1997 году, отмечает ведомство.

Средняя цена экспорта СПГ со стороны США в 2019 году составила $5,19 за 1 тыс. кубических футов ($183,3 за 1 тыс. куб. м), указано в материалах. Средняя цена экспорта природного газа по трубопроводу - $2,64 за 1 тыс. кубических футов ($93,2 за 1 тыс. куб. м).

Экспорт природного газа по трубопроводам в 2019 году вырос на 12% - до 2,835 трлн кубических футов (80,3 млрд куб. м).

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