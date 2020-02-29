Фондовые торги в США закрылись падением индексов четвертый раз за неделю

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Два ключевых индекса Нью-Йоркской фондовой биржи значительно снизились в пятницу по итогам торговой сессии на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 357,28 пункта (1,39%) и установился на отметке 25 409,36 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 24,54 пункта (0,82%) и оказался на отметке 2954,22 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq, наоборот, подрос на 0,89 пункта (0,010%), до 8567,37 пункта.

Согласно оценкам газеты The Wall Street Journal, текущая неделя стала для фондового рынка США самой неудачной с момента финансового кризиса 2008 года. Падение Dow Jones за неделю составило 12,4%, S&P 500 - 11,5%, Nasdaq - 10,5%. При этом котировки акций свыше 95% компаний, представленных в листинге S&P 500, снизились более чем на 10% по сравнению с максимумами.

В четверг Dow Jones снизился на 1190,95 пункта (4,42%), до 25 766,64 пункта. В понедельник и вторник сессии также закрылись значительным падением индексов. В среду торги завершились разнонаправленно.

Техасская светлая нефть (WTI) подешевела - к 16:15 по времени восточного побережья США (00:15 субботы мск) цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на $1,03 (2,22%), до $45,31. Этот показатель стал самым низким за почти один календарный год.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 52 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.