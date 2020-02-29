Аналитики зафиксировали замедление роста средней суммы кредита в России

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Средняя сумма кредита наличными выросла в январе на 3%, до 272 тыс. руб. на фоне 11-процентного роста в январе прошлого года, сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

При этом в ОКБ отметили, что средний чек по кредитам наличными быстро рос в 2018 году под влиянием различных факторов, в том числе в связи с реализацией населением отложенного спроса на кредиты. Директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин считает, что годом ранее прирост составлял около 11%, поскольку многие крупные банки запускали новые проекты в розничном кредитовании.

Рост средней суммы руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин связывает с повышением финансовой грамотности граждан, более жестким подходом банков к выбору клиентов и введением Центробанком обязательного расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) при выдаче займа с 1 октября 2019 года.

Также он добавляет, что заемщики, которые берут в банках небольшие суммы, как правило обладают высокой долговой нагрузкой, и, наоборот, заемщики, которым выдают более крупные суммы, обладают более низким ПДН ввиду своих низких доходов. "В условиях контроля ПДН банкам становится невыгодно выдавать кредиты "мелким заемщикам" - процентные доходы от их кредитов не очень большие, а давление на капитал - большое", - говорит Гришунин.

В свою очередь, Уклеин считает, что данные темпы прироста средней суммы не являются критичным для экономики. "Говорить о значимости этого прироста для экономики не приходится, поскольку средние суммы до 300 тыс. руб. не являются большими в абсолюте, кредиты наличными - лишь один из предлагаемых продуктов, наряду с кредитными картами, ипотекой, автокредитами и другими типами кредитов", - отмечает аналитик.