Индекс деловой активности сферы услуг Китая в феврале обрушился до 29,6 пункта

ПЕКИН, 29 февраля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая в феврале понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 24,5 процентного пункта, составив 29,6. Об этом сообщило в субботу Государственное статистическое управление КНР.

Как следует из доклада, опубликованного на сайте ведомства, несмотря на крайне негативный показатель, обусловленный вспышкой нового коронавируса, уже наметилась тенденция к восстановлению, поскольку многие предприятия возвращаются к работе.

В соответствии с произошедшими изменениями, количественный субиндекс новых заказов понизился на 24,1 п. п., до 26,5, продемонстрировав резкое изменение существовавшей прежде тенденции к росту. Закупочные и отпускные цены опустились менее значительно: до отметок 49,3 (падение на 4,0 п. п.) и 43,9 пункта (понижение на 6,6 п. п.) соответственно.

Подиндекс предпринимательских оценок и ожиданий упал на 19,6 п. п. по сравнению с данными января, до 40,0. Сфера занятости продемонстрировала понижение на 10,7 п. п., до 37,9.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение индекса выше этого порога указывает на рост отраслевой активности, ниже - свидетельствует об обратной тенденции.

За 2018 год PMI непроизводственного сектора КНР снизился с 55,3 до 53,8 пункта. К декабрю 2019 года после незначительного повышения и ряда колебаний этот показатель опустился до 53,5.

Индекс PMI производственного сектора Китая

Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики за февраль упал до 35,7 пункта против 50 пунктов по итогам января.

Из документа следует, что PMI крупных компаний страны в феврале опустился на 14,1 п. п., составив 36,3. У предприятий среднего масштаба тоже наблюдалось понижение: на 14,6 п. п., до 35,5. Малые компании продемонстрировали значительный спад в активности: на 14,5, до 34,1 пункта.

Согласно документу, субиндекс производства (27,8) понизился на 23,5 п. п., что гораздо ниже нейтральной планки. Показатель количества новых заказов упал на 22,1 п. п. (до 29,3). Подиндекс цен на сырье понизился на 13,2 п. п., до 33,9, демонстрируя резкое сокращение запасов на складах. Ситуация в сфере занятости существенно ухудшилась - было зарегистрировано понижение на уровне 15,7 п. п., до 31,8.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение индекса выше этого порога свидетельствует о повышении отраслевой активности, а если находится ниже - о противоположной тенденции.

За 2018 год данный показатель Китая упал с 51,3 пункта в январе до 49,4 в декабре, опустившись ниже нейтральной линии. К декабрю 2019 года индекс выровнялся, составив 50,2.