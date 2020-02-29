На судостроительном заводе Севастополя планируют построить новые цеха

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Новые цеха планируется в течение нескольких лет построить на Севастопольском морском заводе (филиал Центра судостроения "Звездочка") после акционирования, сообщил ТАСС заместитель генерального директора "Звездочки" по работе с филиалами Павел Першин.

Ранее директор филиала Владимир Баженов сообщал, что масштабная программа по реконструкции Севастопольского морского завода возможна после акционирования предприятия, которое владеет имущественным комплексом, на чьих мощностях работает завод. Начать ее планируется в 2021 году, когда будет проведено акционирование, объем инвестиций оценивается в сумму около 5,5 млрд рублей.

"В последующем, после проведения акционирования, предстоит выполнить реконструкцию производственных мощностей, предусматривающую строительство новых цехов. Для понимания: сегодня функционирует ФГУП "Севморзавод" - титульный владелец имущества предприятия. Производственной деятельности ФГУП не ведет. Строит же и ремонтирует суда филиал "Звездочки" Севастопольский морской завод, арендующий и эксплуатирующий эти мощности", - сказал Першин.

Он уточнил, что именно этот дуализм "является одним из главных препятствий на пути модернизации завода". Избавиться от него удастся, когда ФГУП проведет акционирование, а Севастопольский морской завод войдет в структуру Объединенной судостроительной корпорации напрямую.

Севастопольский морской завод до распада СССР был крупнейшим предприятием города, где трудились тысячи севастопольцев, однако позже, когда Крым был в составе независимой Украины, был практически доведен до банкротства. После воссоединения Крыма с Россией завод интегрировали в состав ОСК, и сейчас он является филиалом "Звездочки", ведется техническое перевооружение и реконструкция предприятия. Завод выполняет ремонт кораблей и судов, в том числе в рамках государственного оборонного заказа. Предприятие построило плавсистему для транспортировки пролетов Крымского моста и впервые за 12 лет заложило плавкран "ПК-400 Севастополь".