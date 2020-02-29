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Илон Маск считает, что конкуренцию F-35 мог бы составить беспилотный истребитель

Американский предприниматель заявил, что у F-35 не будет перед ним ни одного шанса

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск заявил в пятницу на своей странице в Twitter, что конкуренцию истребителю-бомбардировщику пятого поколения F-35 мог бы составить дистанционно управляемый беспилотный истребитель.

Один из пользователей сервиса разместил публикацию, процитировав предпринимателя, который на симпозиуме Ассоциации ВВС США, проходившем 26-28 февраля в Орландо (штат Флорида), заявил, что корпорации Lockheed Martin, производящей самолеты F-35, необходим соперник. "Таким конкурентом должен стать беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком и способный маневрировать в автономном режиме, - написал в ответ на публикацию Маск. - У F-35 не будет перед ним ни одного шанса".

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимали до недавних пор участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Еще эти самолеты покупают Израиль и Япония. По состоянию на конец декабря 2018 года Вооруженным силам США и армиям стран - иностранных заказчиков было поставлено более 355 единиц истребителей F-35. В общей сложности предполагается производство порядка 3 тыс. таких истребителей в трех модификациях.

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