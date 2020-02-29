Мишустин поручил вице-премьерам до 12 марта обсудить стратегию развития угольной отрасли

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ в целом одобрило проект программы развития угольной промышленности России на период до 2035 года, его обсуждение должно пройти до 12 марта. Как сообщила в субботу пресс-служба кабмина, решение принято по итогам заседания правительства 27 февраля.

"Первому заместителю председателя правительства Российской Федерации А. Р. Белоусову, заместителю председателя правительства Российской Федерации Ю. И. Борисову обеспечить координацию данной работы и подготовку указанного совещания до 12 марта 2020 года", - говорится в документе.

27 февраля на заседании кабмина глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия в рамках стратегии развития угольной промышленности до 2035 года может увеличить добычу угля до 485-685 млн тонн. Экспорт угля планируется увеличить с 220 млн тонн в 2019 году до 292 млн тонн по консервативному прогнозу, объем инвестиций в угольную отрасль к 2025 году превысит 1 трлн рублей, в 2035 году - 2,5-3,5 трлн рублей.

В результате реализации предусмотренных стратегией мероприятий Минэнерго ожидает дальнейшее повышение вклада угольной промышленности в экономику страны к 2035 году. В частности, валовая добавленная стоимость вырастет в 1,5-2,5 раза, а налоговые поступления и страховые взносы увеличатся в 1,6-2,6 раза (по консервативному прогнозу).