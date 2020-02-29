Модернизации системы мелиорации в Калининградской области мешают неучтенные объекты

ТАСС, 29 февраля. Модернизация системы мелиорации в Калининградской области осложняется наличием неучтенных объектов и разной формой собственности на них, сообщила пресс-служба правительства региона.

Система нуждается в обновлении, неоднократно с ней возникали проблемы. Так, в 2017 году после сильных осадков в области дважды вводили режим ЧС регионального характера, поскольку система не справлялась с отводом воды. В прошлом году начались масштабные работы по ее модернизации.

По данным пресс-службы, 28 февраля состоялась встреча замминистра сельского хозяйства РФ Ольги Гагатовой и главы региона Антона Алиханова, который отметил, что восстановление системы "осложнено в том числе наличием неучтенных мелиоративных каналов и разными формами собственности на мелиоративные объекты".

В 2020 году на эти работы из областного и федерального бюджетов предусмотрено 779 млн рублей, власти региона уже приступили к закупке спецтехники, добавил Алиханов. "До 2025 года на финансирование мелиоративных работ предусмотрено 4,4 млрд рублей из федерального бюджета. Со стороны региона активно идет работа", - цитирует его пресс-служба.

Калининградская область находится в зоне избыточного увлажнения, на нее приходится 23% всех осушаемых и 70% польдерных (осушенные и возделанные низменные участки побережья) земель России. Для таких участков вопрос развития систем мелиорации особенно актуален.

Сельхозземли области обладают высоким потенциалом, о чем свидетельствует высокая урожайность культур. По итогам 2019 года регион занимает первое место в России по урожайности рапса (29,9 центнера с га), сои (31,1 центнера с га), тритикале (51,9 центнера с га), овса (36,4 центнера с га), второе место - по урожайности пшеницы (49,5 центнера с га).