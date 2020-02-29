Международную выставку MIPIM в Каннах перенесли на июнь из-за коронавируса

ПАРИЖ, 29 февраля. /ТАСС/. Международная выставка инвестиций в недвижимость MIPIM в Каннах перенесена на более поздний срок из-за распространения в стране заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом объявили в субботу организаторы международной встречи инвесторов и торговцев недвижимостью.

Выставка, проводимая ежегодно, должна была пройти в городе на Лазурном берегу с 10 по 13 марта. Как сообщил глава организационного комитета Поль Зак, теперь форум пройдет со 2 по 5 июня.

Международная выставка недвижимости MIPIM и организованный в рамках нее конкурс MIPIM Awards проходит ежегодно в Каннах. Она является одним из наиболее авторитетных мировых событий в области недвижимости.

Премия MIPIM Awards, вручаемая в рамках каннской выставки, была учреждена в 1991 году. Награды MIPIM Awards вручают в 11 номинациях. В 2019 году в конкурсе участвовали 200 проектов из 58 стран. Из них в финал прошли 45 заявок из 21 страны. Впервые в истории конкурса победителем в одной из номинаций стал проект из России - специальный приз жюри MIPIM получил московский парк "Зарядье". Активное участие в MIPIM и конкурсе MIPIM Awards Москва планировала принять и в этом году.