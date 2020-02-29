{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Международную выставку MIPIM в Каннах перенесли на июнь из-за коронавируса

Форум должен был пройти с 10 по 13 марта

ПАРИЖ, 29 февраля. /ТАСС/. Международная выставка инвестиций в недвижимость MIPIM в Каннах перенесена на более поздний срок из-за распространения в стране заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом объявили в субботу организаторы международной встречи инвесторов и торговцев недвижимостью.

На эту тему
Как‌ ‌сильно‌ инвесторы боятся‌ распространения‌ ‌нового коронавируса?‌

Выставка, проводимая ежегодно, должна была пройти в городе на Лазурном берегу с 10 по 13 марта. Как сообщил глава организационного комитета Поль Зак, теперь форум пройдет со 2 по 5 июня.

Международная выставка недвижимости MIPIM и организованный в рамках нее конкурс MIPIM Awards проходит ежегодно в Каннах. Она является одним из наиболее авторитетных мировых событий в области недвижимости.

Премия MIPIM Awards, вручаемая в рамках каннской выставки, была учреждена в 1991 году. Награды MIPIM Awards вручают в 11 номинациях. В 2019 году в конкурсе участвовали 200 проектов из 58 стран. Из них в финал прошли 45 заявок из 21 страны. Впервые в истории конкурса победителем в одной из номинаций стал проект из России - специальный приз жюри MIPIM получил московский парк "Зарядье". Активное участие в MIPIM и конкурсе MIPIM Awards Москва планировала принять и в этом году.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Норникель" инвестирует в развитие Мурманской области 2,3 млрд рублей в ближайшие три года
В том числе компания вложит средства в строительство нового отделения Мончегорской ЦРБ и закупит оборудование для Мурманского арктического государственного университета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС