Азербайджан приостанавливает авиасообщение с Ираном

БАКУ, 29 февраля. /ТАСС/. Компания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с субботы приостанавливает полеты в Иран из-за распространения коронавируса. Об этом говорится на странице AZAL в Facebook.

"Согласно обновленной информации, в связи с эпидемиологической ситуацией "Азербайджанские авиалинии" приостанавливают полеты в Иран", - указывается в сообщении.

В нем также отмечается, что в субботу вечером авиакомпания Buta Airways, являющаяся структурным подразделением AZAL, вернувшись без пассажиров из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни, выполнит последний рейс по маршруту Баку - Тегеран. Приостанавливаются также полеты в Баку иранской компании Iran Air.

Ранее AZAL сообщил об ограничении авиасообщения с Ираном.

Кроме того, решением правительства Азербайджана с субботы на две недели закрыта госграница с Ираном.

В Азербайджане уже выявлены три случая заражения новым коронавирусом. Один из заболевших - гражданин России, двое - граждане Азербайджана, все они до этого находились в Иране. 19 февраля Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. В стране выявлено уже 593 случая заболевания, умерли 43 человека.