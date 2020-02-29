Власти Хайнаня установили контроль над Hainan Airlines из-за рисков на фоне коронавируса

ХАЙКОУ /Китай/, 29 февраля. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань установили контроль над компанией Hainan Airlines ("Хайнаньские авиалинии") в связи с большими рисками для бизнеса авиаперевозчика из-за вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте компании.

"С конца 2017 года в связи с ростом спонтанных рисков Hainan Airlines при всеобщей поддержке приступила к реализации программы "самостоятельного спасения", однако так и не смогла полностью преодолеть негативные факторы, - отмечается в нем. - С начала 2020 года из-за вспышки коронавируса риски возросли еще больше. В связи с этим администрация Хайнаня совместно с компетентными ведомствами направила специалистов для создания в данной компании [контролирующей] рабочей группы".

Как уточняется в заявлении, в совместную комиссию входят представители руководства авиакомпании, зоны экономического развития международного контейнерного порта Янпу (северо-западное побережье Хайнаня), Управления гражданской авиации КНР и структуры по управлению займами Китайского банка развития.