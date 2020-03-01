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В России начинается обязательная маркировка обуви

Эксперимент по маркировке обуви стартовал летом 2018 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Обязательная маркировка обуви вступает в силу в Российской Федерации с воскресенья. Соответствующее постановление правительства было подписано 5 июля 2020 года.

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Эксперимент по маркировке обуви стартовал летом 2018 года, и у отрасли было достаточно времени подготовиться к работе в системе.

"Мы фиксируем рост количества заказов кодов маркировки для обувной отрасли за последний месяц, что говорит о готовности к работе и активном участии бизнеса в проекте", - рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ.

Вместе с тем в Минпромторге считают, что для обеспечения комфортной подготовки бизнеса к вступлению в силу требований об обязательной маркировке обуви компаниям необходимо настроить интеграцию своих учетных систем с системой маркировки. Кроме того, некоторым участникам для того, чтобы исполнить требования по передаче в систему маркировки информации о движении продукции, необходимо также обновить собственное программное обеспечение. В связи с этим Минпромторг предлагает продлить переходный период к обязательной маркировке обуви. Согласно предложению министерства, ввод в оборот, сам оборот и вывод из него обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 июля 2020 года, а непроданные до этого времени остатки обуви должны быть промаркированы в срок до 1 сентября 2020 года. Импортную обувь, которую купят до 1 июля 2020 года, но привезут в Россию уже после, участники оборота смогут промаркировать до 1 августа 2020 года.

Как сообщил ТАСС заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки, Реваз Юсупов, система готова к запуску обязательной маркировки обуви уже сейчас. По его данным, компании, которые своевременно приступили к подготовке, уже промаркировали все свои остатки.

"На текущий момент в системе работает 41 тыс. компаний (за последнюю неделю подключилось порядка 6 тыс. новых участников), выдано больше 1,35 млрд кодов, динамика достигает 1,5 млн кодов в минуту, более 1 млн промаркированных пар проданы в магазинах по всей стране, то есть еще до начала обязательного этапа", - сообщил он. Юсупов добавил, что ЦРПТ поддерживает инициативу о продлении переходного периода маркировки обуви и готов в случае изменения сроков продолжить работу в штатном режиме в соответствии с графиком, установленным правительством.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С начала этого года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, а с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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