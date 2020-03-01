Эксперты: рынок игрового стриминга в России растет в два раза быстрее мировых темпов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Объем рынка игрового стриминга в России по различным оценкам составляет 15-20 млрд руб. и ежегодно растет в два раза быстрее общемировых темпов в 9%. Об этом ТАСС рассказали опрошенные эксперты.

Рынок игрового стриминга (онлайн-трансляций) объединяет рекламную выручку создателей контента (стримеров) на платформах, партнерские отчисления, подписки и пожертвования стримерам - так называемые донаты. Развитием платформ для стриминга сегодня занимаются крупные мировые IT-гиганты: Amazon (Twitch), Microsoft (Mixer), Google (YouTube Gaming), Facebook. В России, помимо этих платформ, достаточной популярностью пользуются стриминговые сервисы WASD.TV от МТС и GoodGame.

По данным Qiwi российский рынок стриминга сегодня составляет 21,6 млрд руб. и в ближайшие три года будет расти темпами 20%. По некоторым оценкам, отмечают в DonationAlerts, объем рынка в 2019 году был ниже - до 15 млрд руб. при динамике 25-30%. То, что рынок развивается в пределах 15 млрд руб., отмечает и руководитель направления по развитию нового бизнеса "Яндекс.Денег" и сервиса "Я.Стример" Дарья Зайцева.

В целом по миру среднегодовые темпы роста игрового стриминга до 2025 года прогнозируются в районе 9%, утверждают аналитики Mordor Intelligence. Главными движущими силами здесь выступают США, Китай, Южная Корея. О том, на сколько велик мировой рынок стриминга, можно судить по выручке двух основных конкурентов. Согласно данным SuperData, выручка Twitch и YouTube Gaming в сегменте стримов в 2019 году совокупно составила $3 млрд.

Значительная часть доходов на рынке идет от донатов, причем их динамика превосходит общую. Так, считают в DonationAlerts, объем донатов в российском стриминге растет на 42%, средняя сумма одного доната составляет 703 руб., а количество пользователей, отправляющих такие пожертвования, может расти до 60% каждый год. Порядка 30% всех российских зрителей "донатили" стримерам, уточняют в "Яндекс.Деньгах", а каждый третий зритель отправляет пожертвования регулярно, свидетельствуют данные Qiwi.

Аудитория и тренды

Аудитория российского стриминга сегодня составляет порядка 18 млн человек, подсчитали в Qiwi. Учитывая, например, динамику прироста зрителей и стримеров на Twitch, отмечают в "Яндекс.Деньгах", в среднем аудитория стримов в России может расти по 20% в год. В DonationAlerts ожидают более значительного роста среди самих стримеров - на 30-32% в 2020 году по сравнению с предыдущим. Мировая аудитория стримов, согласно SuperData, в 2019 году составила 944 млн, в 2020 году она может превысить 1 млрд человек.

"Стриминговые сервисы начинают "облагораживаться", - рассказывают в Qiwi. - Это значит, что появляются более строгие правила, начинает присутствовать определенная цензура. При этом контент становится качественнее, появляются определенные нормы поведения и этикета. Все это открывает для стримеров возможность привлечь в качестве партнера крупного рекламодателя, которому важен имидж и качественная аудитория".

Что касается новых жанров и направлений стриминга, то, по словам руководителя проекта DonationAlerts Анастасии Байгушевой, сейчас главным трендом можно назвать неигровые, IRL-стримы (in real life, "в реальной жизни") - шоу, ответы на вопросы, путешествия, готовка, спорт, общение со зрителями и другое. Кроме того, добавляет Байгушева, активно растет и мобильный сегмент стриминг. С этим согласны и эксперты Qiwi, считая, что развитие 5G и увеличение доли мобильных игр будут способствовать развитию этого сегмента.

При этом главным драйвером роста популярности стриминга все еще остается киберспорт. Согласно прогнозам Newzoo, рынок киберспорта достигнет $1,1 млрд без учета рекламы на вещательных платформах, что больше на 16%, чем годом ранее. В России по различным оценкам этот рынок в 2019 году составил $42-58 млн, к 2023 году может перешагнуть отметку в $100 млн.