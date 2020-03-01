Путин: прошедшая неделя стала худшей для рынка нефти с 2008 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что уходящая неделя стала худшей для мирового рынка нефти с 2008 года.

"Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года", - отметил президент РФ Владимир Путин на совещании, прошедшем в правительственном терминале аэропорта "Внуково".

Владимир Путин указал, что для российского бюджета текущий уровень цен на нефть в мире является приемлемым.

"Сегодня трудно прогнозировать насколько долгосрочной станет эта тенденция (снижения цен на нефть - прим. ТАСС). В любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям, - заявил Путин. - Для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым".

ОПЕК+

Путин заявил, что ОПЕК+ зарекомендовал себя как эффективный механизм в обеспечении стабильности на энергетических рынках.

"Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках", - отметил глава государства.