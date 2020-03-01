Минэкономразвития поддерживает предложение Минэнерго о дифференциации тарифов ФСК

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министерство экономического развития России поддерживает предложение Минэнерго о дифференциации тарифов Федеральной сетевой компании (ФСК) и считает необходимым установить переходный период для адаптации крупных игроков. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам совещания с крупнейшими потребителями электрической энергии по оценке последствий от дифференциации тарифов.

"Нужно разработать справедливую модель тарифообразования, которая позволит снизить тарифы для сельхозпредприятий, машиностроения, социальной сферы, малого и среднего бизнеса без резкого их повышения для промышленных гигантов. Поддерживаю предложения, которые внесло на эту тему Минэнерго. Считаю, что следует установить переходный период, чтобы крупные игроки постепенно адаптировались к новым правилам", - написал Решетников, добавив, что тема тарифов на электроэнергию будет одним из приоритетов экономического блока правительства.

В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что на сегодняшний день малый и средний бизнес "несет на себе социальную нагрузку за низкие тарифы на электроэнергию для населения", в то время как крупнейшие потребители, присоединенные к сетям ФСК, ее с 2012 года не платят. "Низкий тариф побуждает крупный бизнес переключаться на сети ФСК. В результате тарифы для МСП, машиностроения, сельхозпредприятий и социальной сферы постоянно растут", - пояснил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба.

В начале февраля два источника ТАСС сообщали, что вице-премьер РФ Юрий Борисов не поддержал законопроект, предполагающий рост тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям, поручил создать межведомственную рабочую группу в составе профильных министерств и уже к 1 марта оперативно доложить ему о влиянии инициативы на экономику регионов. Также вице-премьер поручил оценить влияние роста тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям и на бизнес.

О дифференциации тарифов

Ранее сообщалось, что повышение тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям, находящимся под управлением ФСК ЕЭС, предлагается для создания равных условий ведения бизнеса как для крупных предпринимателей (которые могут подключится напрямую к сетям ФСК ЕЭС), так и для малых и средних (которые запитаны от сетей территориальных сетей, тариф на передачу в которых выше). В тариф ФСК ЕЭС не включены надбавки, которые платят промышленные потребители для снижения нагрузки на население и объекты социальной сферы (перекрестное субсидирование).

Согласно расчетам Минэнерго, в настоящее время тариф на передачу электроэнергии для потребителей ФСК ЕЭС составляет 0,35 рубля за кВт⋅ч, что в четыре раза ниже тарифа для потребителей территориальных сетей, подключенных на высоком уровне напряжения и в девять раз ниже для потребителей, подключенных на низком уровне напряжения.

Крупные потребители электроэнергии ранее не раз высказывались против проведения дифференциации тарифов ФСК ЕЭС. По их оценкам, озвученным в июле 2019 года, инициатива Минэнерго и "Россетей" о выравнивании тарифов на передачу электроэнергии по магистральным сетям с тарифами распределительных сетей приведет к резкому росту платежей за электроэнергию для крупных промышленных потребителей и обойдется им в миллиарды дополнительных расходов.