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Роскачество рассказало, какие товары проверит в 2020 году

Среди них - винные напитки, шаурма и зубная паста
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© Александр Рюмин/ТАСС

НАЛЬЧИК, 1 марта. /ТАСС/. Роскачество намерено проверить в 2020 году винные напитки, соленые огурцы, шаурму, зубную пасту и ряд других товаров, реализуемых на территории РФ. Об этом сообщил ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Винные напитки - самая "темная" категория алкоголя, которую часто избегают. Мы хотим выяснить, есть ли среди винных напитков качественный алкоголь, и озвучить потребителю названия конкретных торговых марок, которые стоит избегать и которые, наоборот, заслуживают внимания", - сказал Протасов.

При выборе категорий товаров для проверки Роскачество проводит опрос потребителей на портале организации и в социальных сетях, отметил он.

"Мы проанализировали все категории и приняли решение исследовать, в том числе, шаурму, соленые огурцы и зубную пасту - одни из наиболее популярных среди потребителей товаров. Кстати, исследование зубной пасты мы сделали "общенародным": мы предложили 100 добровольцам тестировать пасту в течение нескольких месяцев. После исследования они смогут пройти обследование у стоматолога и вылечить кариес в случае необходимости", - отметил Протасов.

Кроме того, планируется проверить на качество и безопасность сок томатный, молоко, сосиски, творожную массу, креветки и куриное филе, сметану, плевленый сыр, докторскую колбасу, бородинский хлеб, мед и овсяные хлопья. Также запланированы исследования подушек, губной помады, смарт-часов, сковородок с антипригарным покрытием, носков, средства для мытья посуды, фитнес-трекеров, полотенец, туалетной бумаги, джинс, дезодорантов, обуви для бега, пылесосов, школьной формы.

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