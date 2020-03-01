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Северная Осетия получила почти 2 млрд рублей из федерального бюджета на развитие дорог

Большая часть средств пойдет на строительство дороги "Хурикау-Малгобек-Моздок"

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 марта. /ТАСС/. Бюджет Северной Осетии увеличился почти на 2 млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета. Как сообщили в пресс-службе заскобрания республики в воскресенье, большую часть средств направят на развитие региональных дорог.

"Бюджет республики на 2020 год пополнился дополнительными 2 млрд рублей из федерального бюджета. В связи с поступлениями общая сумма доходов в текущем году составит 36,357 млрд рублей, расходов - 36,458 млрд рублей, дефицит - 100,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Основная часть поступивших средств направят на ремонт и строительство дорог. Так, 1 млрд 700 млн рублей выделен на строительство дороги "Хурикау-Малгобек-Моздок"; 105 млн рублей - на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"; 80 млн рублей - средства на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД.

Кроме того, 39,5 млн рублей предназначены для обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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