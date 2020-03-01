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Путин утвердил ратификацию Протокола об обмене налоговой информацией между странами СНГ

Согласно документу, также представляется информация об отдельных видах имущества, зарегистрированного на территории Содружества

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации Протокола об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового администрирования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье.

Протокол разработан для реализации Соглашения между государствами - участниками СНГ о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями в этой сфере от 4 июня 1999 года. В соответствии с Соглашением, компетентные госорганы государств - участников используют, в том числе, следующие формы сотрудничества: обмен информацией о соблюдении налогового законодательства налогоплательщиками, включая информацию, связанную с нарушениями налогового законодательства, взаимодействие в проведении мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений налогового законодательства. Государства также обмениваются опытом и оказывают взаимную помощь в создании, функционировании и взаимодействии электронных средств связи.

Протоколом предусматривается обмен в электронном виде информацией: о доходах юридического лица одного государства - участника Протокола, облагаемых налогом у источника выплаты в другом государстве - участнике Протокола (дивидендах, доходах по долговым обязательствам, роялти, доходах от сдачи в аренду имущества, доходах от отчуждения ценных бумаг, акций, долей, паев), о доходах юрлица одного государства, получаемых от деятельности через постоянное представительство в другом государстве - участнике. При обмене информацией о доходах обеспечивается предоставление о юрлицах такой информации, как организационно-правовая форма, полное наименование юрлица либо постоянного представительства, ИНН, юридический адрес, размер уставного фонда.

Также предусматривается обмен информацией о доходах физических лиц - граждан одного государства - участника Протокола, получаемых ими в другом государстве. Речь идет о доходах от работы по найму, вознаграждениях по договорам гражданско-правового характера, дивидендах, роялти, доходах от операций с ценными бумагами, доходах от отчуждения долей в уставном фонде (капитале) юрлица, от отчуждения недвижимого имущества и иных доходах.

Кроме того, обеспечивается предоставление об отдельных видах имущества, зарегистрированного (находящегося) на территории одного государства - участника Протокола, и его собственниках, являющихся юрлицами или гражданами других государств - участников Протокола. Эта информация является конфиденциальной и может быть использована для обеспечения контроля за соблюдением налогового законодательства государств - участников Протокола, принудительного взыскания, административного и судебного разбирательств.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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