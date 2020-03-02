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OneWeb выделит наибольшие мощности для работы в России

Гендиректор компании Адриан Стекель при этом отметил, что она не будет работать в России, если не получит соответствующее разрешение

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Британская компания OneWeb планирует выделить наибольшие мощности для работы в России. Об этом сообщил генеральный директор компании Адриан Стекель.

"Страна, для которой будут выделены наибольшие мощности, - это Россия. Наша система идеальна для России", - сказал Стекель в интервью изданию "Ведомости".

OneWeb, уточнил гендиректор компании, сможет обеспечить связь такого же качества, как по оптоволоконному кабелю не только за пределами городов, но и в поездах и самолетах, летящих над территорией России.

По его словам, Россия - это очень большая страна, которой мощности OneWeb могут обеспечить покрытие всей территории. В то же время Стекель отметил, что компания не будет работать в России, если не получит соответствующее разрешение. "Мы - частная компания и очень уважительно относимся к вопросу суверенитета", - подчеркнул гендиректор OneWeb.

В 2017 году совместное предприятие OneWeb и АО "Спутниковая система "Гонец" подало заявку в Государственную комиссию по радиочастотам на получение нескольких полос частот. С тех пор она несколько раз выносилась на обсуждение на заседания госкомиссии, однако частоты так и не были выделены.

Позже британская компания отозвала заявку, чтобы дополнить информацию в соответствии с требованиями законодательства и вновь подать ее на рассмотрение. Как сообщил журналистам гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков, новая заявка будет внесена не позднее июня 2020 года.

О OneWeb

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. 7 февраля текущего года на орбиту были выведены еще 34 спутника. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.

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ВеликобританияРоссия
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