OneWeb привлекла $3,4 млрд инвестиций для развития спутниковой системы

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Британская компания OneWeb уже привлекла инвестиции в объеме $3,4 млрд для развития собственной спутниковой системы. Об этом сообщил в понедельник гендиректор компании Адриан Стекель в интервью газете "Ведомости".

"Уже $3,4 млрд [инвестиций привлекли]. Будем привлекать еще, чтобы завершить строительство [спутниковой] системы, но публично пока не предоставляем такую информацию", - сказал Стекель.

По его словам, крупнейшими инвесторами компании являются японская телекоммуникационная корпорация SoftBank, созданная британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном Virgin, американский производитель высокотехнологичных электронных комплектующих Qualcomm, Airbus, мексиканская Grupo Salinas, правительство Руанды. "Спутники производит Airbus OneWeb Satellites, совместное предприятие OneWeb и Airbus", - уточнил он.

Гендиректор OneWeb добавил, что компания планирует вывести на орбиту все спутники до третьего квартала 2021 года. "Работать будут 588 спутников, и некоторое количество - в резерве (какие-то в космосе, какие-то на Земле). Мы тесно сотрудничаем с Россией, подписали контракт с Arianespace на запуск почти всех спутников ракетами "Союз", - сказал Стекель, добавив, что следующий запуск планируется в марте этого года.

Грузия, Казахстан и Армения

Грузия, Казахстан и Армения пришли к взаимопониманию с OneWeb, отметил Стекель.

"Мы нашли понимание в Грузии, Казахстане, Армении в том числе потому, что наша система может сыграть важную роль в реализации правительственной программы цифровизации", - сказал он, отвечая на вопрос, как обстоят дела с разрешениями на работу в других странах.

По словам гендиректора британской компании, также есть прогресс в переговорах с Китаем. Гендиректор OneWeb уточнил, что цифровизация невозможна там, где нет связи, а главной миссией компании является расширение покрытия. При этом "качество подключения к интернету везде будет высоким - и в сельских районах, и в городских, и в северных странах, и в южных", пояснил Стекель.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе "Союз-СТ". Еще 34 аппарата отправились на орбиту на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур 7 февраля.