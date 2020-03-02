Резидент ТОР в Приамурье удаленно запустит оборудование из КНР из-за коронавируса

ТАСС, 2 марта. Специалисты из Китая дистанционно проведут пусконаладочные работы закупленного в КНР и уже поставленного оборудования для резидента ТОР "Белогорск", ООО "Маслоэкстракционный завод "Амурский", сообщает пресс-служба правительства области. Такое решение приняли, чтобы не терять время из-за закрытой границы.

"В ходе доклада о реализации на ТОР "Белогорск" проекта ООО "Маслоэкстракционный завод "Амурский" по строительству второй очереди комплекса по глубокой переработке сои для получения импортозамещающей продукции - соевого шрота, изолята и масла, - директор по развитию предприятия Константин Колпаков рассказал о планах дистанционного проведения пусконаладочных работ заводского оборудования, произведенного в Китае. Такое решение принято в целях соблюдения графика ввода в работу нового производственного комплекса в условиях закрытия российско-китайской границы по решению оперативного штаба РФ по противодействию коронавирусу", - говорится в сообщении.

По словам Колпакова, которые приводит пресс-служба, компания организует удаленные рабочие места для китайских специалистов и наладит связь, а также видеоконтроль основных узлов и агрегатов на территории предприятия. Готовность оказать организационное и административное содействие инвестору во взаимодействии с китайской стороной выразили представители органов власти.

ТОР "Белогорск" в Амурской области был создана в 2015 году. Проект имеет агропромышленную направленность, запланированные инвестиции в нее за десять лет - 1,4 млрд рублей. В 2019 году здесь реализовывалось пять проектов с объемом частных вложений 4,5 млрд рублей. Два из них уже заработали, созданы 432 рабочих места из планируемых 572.

На трех территориях опережающего развития в Амурской области - "Свободный", "Белогорск" и "Приамурская" - действуют 26 резидентов с проектами на сумму около 1,2 трлн рублей, их реализация позволит создать около 5,7 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день резиденты по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" инвестировали в экономику региона 430,3 млрд рублей, создав 1 тыс. 450 рабочих мест.