Жителям Сахалина полностью компенсируют перевод машин на газомоторное топливо

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Власти Сахалина компенсируют жителям региона 100% затрат на перевод легковых автомобилей на газомоторное топливо. Об этом сообщил журналистам в понедельник губернатор области Валерий Лимаренко в рамках Сахалинской газовой конференции..

"Правительство Сахалинской области обеспокоено, что значительную часть семейного бюджета люди тратят на покупку бензина в ситуации, когда газомоторное топливо в три раза дешевле. Мы подписали бумаги о том, чтобы при переводе автомобилей легковых на газомоторное топливо для населения полностью 100% возвращать денежные средства на эти затраты. То есть практически бесплатно переводится автомобиль на газомоторное топливо. Мы считаем, что это направление очень перспективное, ставим задачу за пять лет половину автомобилей перевести на газомоторное топливо", - сказал губернатор.

Он уточнил, что предприятиям будет компенсироваться 70% затрат на перевод транспорта на газомоторное топливо, и в дальнейшем меры поддержки планируется расширять.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко, в свою очередь, уточнил, что сейчас в регионе около 1 тыс. автомобилей использует газомоторное топливо. По его словам, на Сахалине почти 200 тыс. единиц техники, и более 75% или 145 тыс. единиц сконцентрировано в Южно-Сахалинске и городах-сателлитах.

В конце ноября 2019 года правительство Сахалинской области сообщило, что в 2020 году в регионе планируют создать сеть стационарных и мобильных газозаправочных станций. В Корсакове и Южно-Сахалинске уже есть по одной такой станции, еще одна заработает в областном центре до конца года. Еще шесть передвижных заправщиков заработают в Невельске, Холмске, Долинске, Макарове, Поронайске и Тымовском на Сахалине. А в 2021 году на острове газовые передвижные станции появятся в Охе и Ногликах, в Аниве откроют стационарную заправку.

Переход на газ поможет автомобилистам экономить на топливе примерно в два раза. Для жителей Сахалинской области этот вопрос имеет особое значение, так как регион занимает одну из лидирующих позиций в стране по цене на бензин. Помимо этого, переход на газ позволит не вредить экологии. По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Корсакове и Южно-Сахалинске отмечается наиболее загрязненный воздух, основным источником выбросов вредных веществ в регионе является автомобильный транспорт.

О конференции

В понедельник в Южно-Сахалинске проходит конференция, посвященная переходу на природный газ в качестве моторного топлива, организованная в рамках подготовки VI Восточного экономического форума (ВЭФ). В ней принимают участие около 300 человек, в том числе представители 50 компаний, областных властей, министерств энергетики, промышленности и торговли РФ, Фонда Росконгресс, а также Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Планируется, что по итогам конференции будут достигнуты реальные договоренности между местным бизнесом и представителями газовой отрасли.