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Цены на овощи в Приморье выровнялись после возобновления поставок из Китая

Как сообщили в министерстве промышленности и торговли региона, каждый день в торговые сети Приморья поступает почти 250 тонн овощей

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Бесперебойные поставки овощей из Китая в Приморский край выровняли цены на рынке региона после их роста, произошедшего в начале февраля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Приморья.

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"Увеличение поставок овощей выровняло цены на рынке Приморья. Сегодня картофель в магазинах продается от 30 рублей за килограмм, огурцы - от 120 рублей, помидоры - от 150 рублей, килограмм сладкого перца можно приобрести от 170 рублей", - приводит пресс-служба слова министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина.

По информации министерства, ежедневно в торговые сети Приморья поступает почти 250 тонн овощей. За последние две недели из Китая зашли почти 230 фур с овощами. При этом, приморцы ежедневно потребляют по 10 тонн помидоров и огурцов а также около 15-20 тонн картофеля.

Российская граница на Дальнем Востоке была частично закрыта 30 января, чтобы препятствовать распространению нового коронавируса. Грузовое сообщение приостанавливалось, но сейчас продолжается в обычном порядке везде, кроме Амурской области.

После приостановки грузового сообщения с Китаем в Приморье и Амурской области поднялись цены на зелень и свежие овощи, главным образом огурцы, помидоры, перец до 300 рублей за килограмм и выше. После восстановления грузового сообщения с Китаем, на прилавках оставались дорогие овощи из Ирана, Азербайджана и других стран.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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