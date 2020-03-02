РБК: в 2020 году выдача кредитных карт снизилась впервые за пять лет

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Количество выданных кредитных карт, а также их суммарный лимит уменьшились более чем на 20% в январе 2020 года впервые за пять лет. Об этом в понедельник пишет издание РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс" за период с 2015 года.

Как сообщает издание, по сравнению с 2015 годом число оформленных карт упало на 21,7% - до 540,2 тыс. штук, а в денежном выражении выдачи снизились на 22,7% - до 22,8 млрд рублей.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Объединенное кредитное бюро (ОКБ) также фиксируют падение количества выданных кредиток. По данным НБКИ, падение составило на 11,2% год к году. ОКБ сообщает о выданных 671,7 тыс. новых карт, что на 16,8% меньше по сравнению с январем прошлого года.

Как отмечает изданию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, снижение количества выданных кредитных карт связано с введением показателя долговой нагрузки (ПДН), который рассчитывается как отношение дохода к средствам, направляемым на обслуживание долга. Чем выше ПДН клиентов, тем сильнее нагрузка на капитал кредитной организации. "В формуле расчета ПДН зависимость показателя от лимита носит линейный характер, поэтому банки стали более осторожны в выдаче кредитных карт с большими лимитами", - пояснил он.

О показателе долговой нагрузки

Банк России ранее ввел в регулирование показатель долговой нагрузки заемщика. А с 1 октября 2019 года регулятор установил надбавки к коэффициентам риска (от 130% до 220%) в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита. Это означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше, что делает наращивание кредитования менее выгодным.