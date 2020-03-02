Минтранс поддержал увеличение длины субсидированных полетов из Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 2 марта. /ТАСС/. Предложение Калининградской области об увеличении протяженности субсидированных перелетов из Калининграда в другие регионы страны с 1,5 тыс. км до 2 тыс. км. получило поддержку Минтранса России. Об этом сообщил в понедельник ТАСС губернатор области Антон Алиханов.

"Поддержка со стороны Минтранса нам высказана на этот счет. Надеемся, что в ближайшее время будут внесены соответствующие поправки в постановление правительства о субсидировании региональных перевозок", - сказал Алиханов.

Порядка 40% протяженности субсидированного перелета из Калининграда проходит над территориями иностранных государств, это ограничивает возможности региона в расширении сети авиаперевозок, пояснил губернатор. "В силу нашей географии получается, что мы порядка 600 км из 1,5 тыс. км летим над территориями иностранных государств, преодолевая разрыв с основной территорией РФ, и эти километры, по сути, идут в зачет субсидированного маршрута, что сужает круг российских аэропортов, до которых мы можем долететь, воспользовавшись этой мерой поддержки со стороны Минтранса", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры господдержки на федеральном уровне для обеспечения доступности для жителей Калининградской области перелетов в другие города России. Предложения по этому вопросу должны быть озвучены до 1 февраля. Калининградские власти предложили увеличить протяженность субсидированных перелетов с учетом географического положения региона, окруженного территориями европейских стран.

Область предложила внести изменения в постановление правительства РФ именно с учетом этих обстоятельств. Положительное решение расширит круг возможностей для жителей области в части полетов, в том числе на черноморские курорты страны, и увеличит туристическую привлекательность самой Калининградской области, уточнил губернатор.

Субсидированные авиаперевозки

Право на субсидированные перелеты распространяется на жителей области в возрасте до 25 лет, инвалидов, женщин в возрасте от 55 лет, мужчин старше 60 лет и на многодетные семьи.

Как сообщили в дирекции калининградского аэропорта Храброво, субсидированные перевозки в Сочи, Архангельск и Мурманск пока запланированы только на лето.

Калининградский губернатор отметил, что в 2020 году региональные власти впервые выделили 26,2 млн рублей на субсидирование авиаперевозок из Калининграда в Самару и Псков из областного бюджета. По его словам, в будущем планируется рассмотреть возможность увеличения направлений, субсидируемых, за счет бюджета области.