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Мишустин поручил при подготовке нового бюджета учесть прежние и новые риски

В частности, речь идет о санкциях и реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Правительство РФ при подготовке бюджета на будущий год должно тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, так и новые, касающиеся влияния ситуации с коронавирусом на мировую экономику. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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"При формировании ключевых показателей [проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов] нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые - из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса, предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние, и выполнить стоящие перед нами задачи, которые сформулировал президент в послании Федеральному собранию", - сказал глава правительства.

Говоря о начале очередного бюджетного цикла, премьер-министр отметил, что "бюджет на ближайшие три года - это один из основных инструментов для достижения национальных целей развития и реализации национальных проектов". "Прежде всего он будет ориентирован на решение социальных вопросов в области демографии, здравоохранения, социальной защиты людей", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что будет продолжено строительство детских садов, школ, больниц и поликлиник, развитие транспортной инфраструктуры.

"Сроки разработки всех необходимых для этого документов довольно жесткие", - продолжил глава кабмина, сообщив, что график их подготовки был утвержден 1 марта. Теперь, по его словам, нужно определиться с основными показателями будущего бюджета. "Минэкономразвития к началу апреля должно подготовить сценарные условия развития страны, чтобы рассмотреть их на первом заседании бюджетной комиссии, которое должно пройти в конце второго квартала. Двигаться нам нужно быстро, уже 18 марта министерство финансов должно направить ведомствам проекты распоряжений с перечнем субвенций регионам, - сказал Мишустин. - Мы проработаем финансирование всех расходов, обсудим поддержку каждой отрасли нашей экономики, чтобы в сентябре принять бюджет на заседании правительства и не позднее 1 октября представить проект бюджета на три года в Государственную думу".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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