Мишустин поручил кабмину ввести целевой показатель закупок товаров из РФ для нацпроектов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать целевой показатель использования российских товаров при реализации нацпроектов и закупках для них.

"Президент в сентябре 2019 года поручил обеспечить закупку отечественного оборудования, чтобы его доля была доминирующей на внутреннем рынке. Соответственно, нам надо разработать целевой показатель для использования российских товаров во всех национальных проектах", - сказал Мишустин на оперативном совещании в понедельник.

По его словам, это позволит вести качественный мониторинг и контроль за реализацией нацпроектов. "К этой работе также должны активно подключиться регионы, ведь именно через них идут закупки для национальных проектов. Для губернаторов увеличение доли российского оборудования станет одним из показателей эффективности их деятельности", - сказал Мишустин.

Как отметил премьер-министр, все необходимые поручения уже были даны. "Необходимо завершить эту работу как можно скорее, но при этом отечественная продукция по своим характеристикам как минимум должна быть не хуже импортных аналогов и, конечно, конкурентна по цене", - сказал он.

Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Борисову взять под особый контроль работу по обеспечению закупок отечественного оборудования для национальных проектов.