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"Ъ": Минкомсвязь оценила затраты на бесплатный вход на значимые сайты в 5,7 млрд рублей

Минкомсвязь рассчитывает до 1 июля совместно с Минфином подготовить проект постановления о возмещении операторам затрат на обеспечение бесплатного доступа к коммерческим социально значимым сервисам

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ оценивает сумму возмещения затрат операторов на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам в 5,7 млрд рублей в год, исходя из того что ежемесячно к сайтам органов власти и порталу госуслуг обращаются 65% пользователей, а доля такого трафика составляет менее 1% от общего. Сами компании говорят о 150 млрд руб., пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, министерству не удалось вовремя согласовать с Минфином, Минэкономразвития, Минюстом, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Роскомнадзором и Россвязью проект постановления правительства о введении бесплатного доступа к социально значимым сервисам с 1 марта 2020 года.

Как сообщает "Коммерсантъ", проект документа раскритиковали ФАС и Минфин. в ФАС подчеркнули, что операторы связи имеют установленное на уровне федерального закона право приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты. Кроме того, ФАС предложила исключить предложение о возмещении операторам затрат на бесплатный доступ к коммерческим социально значимым сервисам, так как перечень таких ресурсов еще не определен. В Минфине заявили об увеличении нагрузки на бюджет и уменьшении налоговых поступлений от операторов, в связи со снижением их доходов от оказания услуг.

Минкомсвязь рассчитывает до 1 июля совместно с Минфином подготовить проект постановления о возмещении операторам затрат на обеспечение бесплатного доступа к коммерческим социально значимым сервисам, а до 1 сентября - утвердить порядок ведения их реестра, следует из проекта министерства.

Опрошенные "Коммерсантом" операторы утверждают, что смогут приступить к предоставлению бесплатного доступа к сайтам только после принятия и вступления в силу изменений в законодательство, хотя ранее некоторые компании заявляли, что готовы обеспечить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти с 1 марта.

15 января президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил подготовить проект "Доступный интернет", обеспечив по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. В Минкомсвязи заявляли, что доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным с 1 марта 2020 г. Впоследствии в министерстве поясняли, что обеспечение бесплатного доступа к сайтам госуслуг и органов власти - первый шаг в реализации проекта "Доступный интернет", в дальнейшем не исключено расширение списка социально значимых ресурсов до соцсетей, поисковиков и мессенджеров.

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