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Глава финской Fortum станет исполнительным директором Nokia

Нынешний глава компании Раджив Сури, проработавший в Nokia более десяти лет, уйдет со своего поста в конце августа

ХЕЛЬСИНКИ, 2 марта. /ТАСС/. Глава финской энергокомпании Fortum Пекка Лундмарк покинет свой пост в этом году и перейдет на должность исполнительного директора телекоммуникационной компании Nokia. Об этом сообщило в понедельник Финляндское информационное агентство (STT).

Нынешний глава компании Раджив Сури, проработавший в Nokia более десяти лет, уйдет со своего поста в конце августа. По сведениям газеты Ilta-Sanomat, он останется в Nokia на должности советника правления. Лундмарк, как ожидается, начнет работу в компании в сентябре.

"Лундмарк сообщил, что переходит на другую работу. Он покинет Fortum в конце августа. Компания немедленно начинает поиск нового исполнительного директора", - сообщила, в свою очередь, энергокомпания.

Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Ее акции размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью-Йорка и Хельсинки.

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