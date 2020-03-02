Глава финской Fortum станет исполнительным директором Nokia

ХЕЛЬСИНКИ, 2 марта. /ТАСС/. Глава финской энергокомпании Fortum Пекка Лундмарк покинет свой пост в этом году и перейдет на должность исполнительного директора телекоммуникационной компании Nokia. Об этом сообщило в понедельник Финляндское информационное агентство (STT).

Нынешний глава компании Раджив Сури, проработавший в Nokia более десяти лет, уйдет со своего поста в конце августа. По сведениям газеты Ilta-Sanomat, он останется в Nokia на должности советника правления. Лундмарк, как ожидается, начнет работу в компании в сентябре.

"Лундмарк сообщил, что переходит на другую работу. Он покинет Fortum в конце августа. Компания немедленно начинает поиск нового исполнительного директора", - сообщила, в свою очередь, энергокомпания.

Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Ее акции размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью-Йорка и Хельсинки.