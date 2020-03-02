Выручка Tele2 в 2019 году выросла на 14%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Операционная выручка мобильного оператора Tele2 увеличилась в 2019 году по сравнению с предыдущим годом на 14%, до 163,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA составил 65,6 млрд рублей, увеличившись на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность EBITDA возросла на 9,6% пункта, до 40,2%.

Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 33,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 32,5%. Чистая прибыль компании составила 6,6 млрд рублей, увеличившись на 144,6%.

Абонентская база Tele2 в 2019 году увеличилась на 2,3 млн человек, до 44,6 млн человек. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 8,3% и достиг отметки 305 рубль. Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 39%. Число абонентов MVNO на сети Tele2 составило 3,75 млн человек, увеличившись за год на 2 млн пользователей (не учитываются в абонентской базе компании).

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин отметил, что в 2019 году Tele2 показала опережающие рынок темпы роста выручки и увеличила прибыль в 2,5 раза, что подтверждает эффективность выбранной бизнес-стратегии. "В 2019 году Tele2 лидировала по темпам строительства сети, вышла на второе место в отрасли по числу станций LTE и первой на рынке запустила пилотную сеть 5G. Высокие показатели удовлетворенности клиентов укрепляют нашу уверенность в дальнейшем росте бизнеса", - цитирует его слова пресс-служба компании.