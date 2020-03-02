РСТ предлагает рассмотреть возможность заморозки взносов в "Турпомощь"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает для поддержки туроператоров, несущих потери в связи с коронавирусом, рассмотреть возможность заморозки взносов в "Турпомощь". Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"В качестве меры поддержки может выступить мораторий на взносы в "Турпомощь" в части резервного фонда на основе постановления правительства РФ. А, возможно, и в фонд персональной ответственности, но в этом случае не исключено, что понадобятся поправки в федеральный закон", - отметил президент РСТ Сергей Шпилько, слова которого приводятся в сообщении.

По мнению РСТ, выездные туроператоры и турагенты находятся на "передовой" потерь от коронавируса. Здесь актуально, как минимум, возвращение средств за проданные по невозвратным тарифам билеты на регулярные авиарейсы, погашение убытков по сорванным чартерным программам, считает он. "Важна также административная поддержка по дипломатическим каналам и со стороны органов управления туризмом и авиации в вопросе возврата средств, оплаченных туроператорами гостиницам и перевозчикам", - перечислил Шпилько.

Он отметил, что помочь таким туроператорам может и увеличение субсидий в сфере внутреннего туризма, выделяемых на основе постановления правительства РФ "О реализации пилотного проекта по предоставлению субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров". Дело в том, что многие выездные туроператоры активно работают по реализации туров по России и таким образом смогут компенсировать себе часть потерь на выездном рынке. "Тем более, что сами турпотоки в случае дальнейшего осложнения ситуации начнут с высокой степенью вероятности частично перераспределятся на российские курорты и экскурсионные направления", - пояснил глава РСТ.

По его словам, в сложившейся ситуации "очевидна необходимость" моратория на любые нормотворческие инициативы, направленные на увеличения финансовой нагрузки на туриндустрию, в том числе с помощью гостиничного сбора, электронной путевки, госрегулирования цен на гостиницы в период проведения событийных мероприятий и др.

Шпилько также выступил за отмену нормы о 100-процентном возврате средств по проданным турам в условиях форс-мажора. Кроме того, глава РСТ выступил против временной приостановки продажи туров в Италию, Корею и Иран, которая введена на неопределенный срок, и уже направил в Роспотребнадзор запрос "по поводу определения горизонтов режима безопасности на поездки в заблокированные для турбизнеса страны". И, наконец, президент РСТ поддержал предложение об открытии чартерного авиасообщения с египетскими курортами.

Меры поддержки въездного туризма

Говоря о мерах поддержки въездного туризма, Шпилько отметил, что этому направлению деятельности может помочь увеличение субсидий, выделяемых на основании постановления правительства РФ "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших РФ иностранных туристов", в части объема бюджетных ассигнований, выплат в расчете на туриста и географии въездных турпотоков, на которые распространяются субсидии.

"Это может быть расширение поддержки маркетинговых мероприятий принимающих компаний с учетом предложений самих предприятий туриндустрии, а не только кабинетных инициатив. Это могут быть также налоговые каникулы, в частности, для гостиниц, причем, не только на федеральном, но и на региональном уровне, в особенности налогов на землю и имущество организаций", - считает Шпилько.

Он также отметил актуальность темы налоговых каникул для турбизнеса, особенно, сейчас, когда туроператоры должны и возвращать средства туристам и наступил период налоговых платежей по итогам 2019 года. "Это могут быть беспроцентные кредиты под госгарантии, которые позволят кому-то переаккредитоваться, а кому-то - просто дотянуть до лучших времен", - отметил глава РСТ.

По его словам, 2 марта в Ростуризме пройдет встреча представителей федеральных органов исполнительной власти, крупных туроператоров и общественных организаций, на которой предстоит обсудить и выработать возможные меры поддержки отрасли в условиях негативного влияния коронавируса.