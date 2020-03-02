Погрузка на сети РЖД в феврале снизилась на 0,6%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в феврале 2020 года уменьшилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 99,4 млн тонн, говорится в сообщении холдинга. В этом году в феврале на один день больше, чем годом ранее.

Грузооборот за февраль 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% и составил 197,4 млрд тарифных тонно-км.

Погрузка с начала 2020 года, по оперативным данным, достигла 199,6 млн тонн, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За два месяца по сравнению с январем - февралем 2019 года снизились перевозки каменного угля, кокса, нефти и нефтепродуктов и зерна. При этом возросла погрузка лома черных металлов, цемента и строительных грузов.

Как ранее сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило, РЖД ожидали среднесуточного снижения погрузки в феврале на уровне 4,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Падение погрузки в абсолютном выражении должно было составить 1,4%. Погрузка на сети РЖД уменьшилась в январе 2020 года на 4,9% относительно января 2019 года и составила 100,2 млн тонн.

Ранее Шило говорил журналистам, что холдинг ожидает роста погрузки по итогам 2020 года на уровне 2,9%.