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На 17,5% больше машин пересекло Крымский мост зимой этого года по сравнению с предыдущей

Наибольшая месячная интенсивность движения в обе стороны пришлась на декабрь

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Более 700 тысяч машин, в том числе 160 тыс. грузовиков и 10 тыс. автобусов, проехали по Крымскому мосту за три месяца зимы 2019 - 2020 годов, что на 17,5% больше по сравнению с показателями прошлой зимы, сообщили журналистам в понедельник в информационном центре "Крымский мост".

"Наибольшая месячная интенсивность движения в обе стороны пришлась на декабрь: более 278 тыс. автомобилей пересекли Керченский пролив перед новогодними праздниками. Зимний суточный рекорд трафика зафиксирован 4 января: 11 тыс. транспортных средств за 24 часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сезон штормов дорога отработала в штатном режиме и обеспечила бесперебойное сообщение между берегами.

"Максимальная штормовая нагрузка пришлась на 26 февраля, когда порывы ветра в проливе достигали 26 м/с. <...> В целом погода минувшей зимой была мягче, чем в прошлом году. Число рекомендаций ограничить скорость движения в связи с понижением температуры воздуха или усилением ветра было минимальным", - приводятся в сообщении слова замначальника - директора филиала ФКУ Упрдор "Тамань" Григория Сокола.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Строительство железнодорожной части завершилось в декабре 2019 года, тогда же было запущено движение пассажирских поездов. Автодорожная часть Крымского моста приняла более 9 млн машин. Более 220 пассажирских поездов прошли по мосту за два месяца.

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