Mail.ru Group проведет вторичный листинг на Мосбирже

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Mail.ru Group по решению совета директоров проведет вторичный листинг на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

"Mail.ru Group Limited сегодня объявляет о том, что 26 февраля 2020 года совет директоров одобрил листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании на Московской бирже. Планируется, что ГДР Mail.ru Group начнут торговаться в Москве в течение первого полугодия 2020 года. Листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией", - говорится в сообщении.

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев отметил, что компания ориентируется на публичные рынки и хочет быть доступна для всех инвесторов, в том числе для работающих на основном рынке. "Мы стремимся, чтобы у россиян был доступ не только к широкому спектру наших сервисов, но и к нашему акционерному капиталу. Важно, что такой шаг может повысить потенциальную ликвидность наших бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы. Мы ожидаем, что после целевого листинга на Московской бирже нашей база инвесторов расширится, а компания будет включена в новые фондовые индексы", - цитирует его слова пресс-служба компании.

Впервые компания заявила о том, что рассматривает возможность вторичного листинга, 26 февраля 2020 года. Сейчас акции Mail.ru Group торгуются на Лондонской бирже, первичное размещение акций (IPO) на ней холдинг провел в 2010 году. В число акционеров Mail.ru Group входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (27,6% уставного капитала), Alibaba (10%), китайская телекоммуникационная компания Tencent (7,4%) и "МФ Технологии" (5,2%). Freefloat Mail.ru Group составляет 49,8%.