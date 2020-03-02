Хуснуллин: рано говорить о рисках привлечения иностранных рабочих из-за коронавируса

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пока не видит рисков в сфере привлечения иностранных рабочих на строительные объекты в России из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он в понедельник заявил журналистам.

"Пока мы для себя определенных рисков не видим, работа идет в штатном режиме. Поэтому говорить об этом рано", - сказал зампред кабмина, отвечая на вопрос, может ли РФ отказаться от использования иностранных рабочих на стройках в связи с коронавирусом.

Хуснуллин напомнил, что все решения по вопросу предупреждения распространения коронавируса в РФ принимает оперативный штаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой. "Я думаю, они оценивают все риски, и если какие-то есть риски, они об этом будут сообщать", - подчеркнул замглавы правительства.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.