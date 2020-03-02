Законопроект о запрете агентских договоров УК с коллекторами по долгам ЖКХ внесли в Думу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев внесли в нижнюю палату законопроект, запрещающий управляющим компаниям заключать агентские договоры с коллекторскими организациями по долгам ЖКХ.

Документом предлагается запретить управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и жилищным кооперативам заключение с коллекторами договоров, направленных на возврат задолженности по коммунальным услугам или выдачу им доверенности.

"Ранее нами был установлен запрет на работу коллекторов с долгами граждан по ЖКХ. Однако управляющие компании нашли новую форму обхода существующих требований закона и стали заключать так называемые агентские договоры, что позволяет привлечь к работе коллекторов", - сказала журналистам Яровая.

По ее словам, законопроектом также устанавливается требование, согласно которому в случае уступки прав требований профессиональному участнику рынка жильцы сохранят все права, новая управляющая компания будет обязана полностью выполнить обязательства, принятые на себя предыдущей.

"Кроме того, законопроектом мы повышаем уровень защиты персональных данных граждан, устанавливаем обязанность управляющей компании обеспечивать конфиденциальность и безопасность личных данных граждан, которые стали известны им с уступкой прав, а в противном случае - нести ответственность за их разглашение", - уточнила она содержание документа.

Как отметила Яровая, инициатива получила поддержку Минюста, Федеральной службы судебных приставов и Совета законодателей.