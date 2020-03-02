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Siemens получила уведомление "Силовых машин" о намерении продать долю в СП

"Силовые машины" владеют 35% в совместном предприятии "Сименс технологии газовых турбин"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. "Силовые машины" уведомили Siemens о намерении воспользоваться опционом на продажу своей доли в размере 35% в совместном предприятии "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Соответствующее уведомление было получено Siemens, сообщили ТАСС в пресс-службе Siemens в России.

"Мы можем подтвердить получение уведомления о намерении воспользоваться опционом по продаже своей доли в СП Siemens", - сказали в компании.

"Силовые машины" владеют 35% в СП, Siemens - 65%. Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что "Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35%-ую долю в СТГТ основному владельцу - германской Siemens, у сторон есть несколько месяцев для согласования цены сделки.

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