Siemens получила уведомление "Силовых машин" о намерении продать долю в СП

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. "Силовые машины" уведомили Siemens о намерении воспользоваться опционом на продажу своей доли в размере 35% в совместном предприятии "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). Соответствующее уведомление было получено Siemens, сообщили ТАСС в пресс-службе Siemens в России.

"Мы можем подтвердить получение уведомления о намерении воспользоваться опционом по продаже своей доли в СП Siemens", - сказали в компании.

"Силовые машины" владеют 35% в СП, Siemens - 65%. Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что "Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35%-ую долю в СТГТ основному владельцу - германской Siemens, у сторон есть несколько месяцев для согласования цены сделки.